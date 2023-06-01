フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（26＝シスメックス）が23日、今季食事面で支援を受けた都内の味の素本社を訪れ「心強いサポートで最高のシーズンになった」と感謝した。五輪団体戦前に坂本のリクエストで同社が振る舞った低カロリーのティラミスを社員と試食するなど楽しい時間を過ごした。今後は指導者を志し、食事面での経験も役立てる。さらに「（中野園子コーチに）指導者になるには嫌