NY株式23日（NY時間14:08）（日本時間03:08） ダウ平均49230.53（-259.50-0.52%） ナスダック24435.26（-222.31-0.90%） CME日経平均先物58850（大証終比：-290-0.50%） 欧州株式23日終値 英FT100 10457.01（-19.45-0.19%） 独DAX 24155.45（-39.45-0.16%） 仏CAC40 8227.32（+70.89+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.815（+0.017） 10年債 4.317（+0.015） 30年債 4.911