きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って売りが優勢となり、１．１６７０ドル近辺まで下落する場面が見られた。午後になって突如原油相場が上げ幅を拡大し、米国債利回りも上昇。為替市場はドル買いが強まり、ユーロドルは下落した。一方、ユーロ円はドル円とユーロドルの動きに挟まれ、１８６円台半ばでの推移が続いている。 具体的な材料は見当たらない。イラン情勢のニュースに以前ほどの敏