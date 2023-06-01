◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年4月23日オラクル・パーク）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。投打で同時出場した22日は6回を5安打無失点と好投したものの白星はつかず。打撃では4打数無安打だった。デーブ・ロバーツ監督は、ナイター開けのデーゲーム先発出場について、報道陣から「大谷が今日の出場を望んだ