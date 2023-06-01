ウクライナを経由してロシア産原油をハンガリーやスロバキアに運ぶ「ドルジバ・パイプライン」の輸送が23日、再開されました。このパイプラインは2026年1月から停止していて、EU（ヨーロッパ連合）がウクライナに行う大規模支援の妨げとなっていました。ウクライナ政府は22日、パイプラインの修復が完了したとして、ハンガリーとスロバキア向けの原油の輸送を再開したと発表しました。これを受けてスロバキア政府は23日、原油の輸