アジアサッカー連盟(AFC)倫理懲戒委員会は23日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準決勝の判定に対して提起されていたシャバブ・アルアハリ(UAE)による不服申し立てを棄却したと発表した。この決定により、FC町田ゼルビアの決勝進出への疑いはなくなった。シャバブ・アルアハリは21日に行われた準決勝・町田戦の後半アディショナルタイム、MFギリェルミ・バラがミドルシュートを突き刺したが、VARの介入を経てゴールが取