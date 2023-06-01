フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組の引退会見が28日に決まった。所属の木下グループが23日に発表した。2人は今月17日に今季限りでの電撃引退をSNSで表明。同日の春の園遊会後に「詳しいことは会見で話します」と語っていた。22日のスケート連盟表彰祝賀会で木原は「やり切ったという気持ちでいっぱい。悔いはありません」と話しており「日本をペ