（NY時間13:42）（日本時間02:42） マイクロソフト＜MSFT＞413.01（-19.91-4.60%） メタ＜META＞656.67（-18.05-2.68%） 本日はマイクロソフト＜MSFT＞とメタ＜META＞の大規模な人員削減が伝わっている。マイクロソフトは、米国の従業員数千人を対象に希望退職制度を募集。米国内の従業員の約７％が対象となる見込みで、同社がこれほど大規模な人員削減を実施するのは初めて。２０２５年６月時点で米国の従業員数は