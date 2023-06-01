大地震で生じる断層の破壊は次第に弱まるのではなく、突然止まることが観測データの解析で分かったと、京都大などの研究チームが23日付米科学誌サイエンスに発表した。地震の大きさは断層破壊がどう止まるかで決まるが、その停止過程はこれまで十分に解明されていなかった。建物の揺れ方の予測や耐震設計の向上に役立つと期待している。チームは、2000年の鳥取県西部地震や16年の熊本地震を含め、1992〜2025年に国内外の内陸で