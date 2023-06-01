NY株式23日（NY時間13:22）（日本時間02:22） ダウ平均49093.13（-396.90-0.80%） ナスダック24372.75（-284.82-1.16%） CME日経平均先物58985（大証終比：-155-0.26%） 欧州株式23日終値 英FT100 10457.01（-19.45-0.19%） 独DAX 24155.45（-39.45-0.16%） 仏CAC40 8227.32（+70.89+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.838（+0.040） 10年債 4.344（+0.042） 30年債 4.938