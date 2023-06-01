先ほどからドル円が急速に買われており、１５９円台後半に急上昇している。原油相場が上げ幅を拡大していることが直接のきっかけで、米国債利回りも上昇しており、ドル円も追随している。 ただ、具体的な材料はいまのところ見当たらない。米国とイランの交渉を巡るあらゆる思惑に対して依然敏感なようだ。 USD/JPY159.71EUR/USD1.1687GBP/USD1.3471 MINKABU PRESS編集部野沢卓美