食の力を示す言葉として「医食同源」という言葉が知られています。これは、中国の「薬食同源」という思想に習い日本でつくられた言葉であり、「日常は食事こそが良薬である」という考えに基づいています。食物はもともと生薬（漢方薬の材料）と同じ自然の中で育つものであるため、本来は食物と薬は区別できないものでした。中国では、昔、皇帝の側近には「食医」という食の健康についての威力を深く理解している医者がいたといわれ