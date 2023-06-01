敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。9試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。前日21日（同22日）の同戦で「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点で降板した。味方の援護に恵まれず、3勝目はならなかった。バットでは4打数無