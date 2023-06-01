きょうのポンドドルは１．３５ドルを挟んでのレンジ取引が続いている。４月以降のリバウンド相場に一服感が出ており、利益確定売りも出ているものの、再び下げ相場に戻る気配までは見せていない。一方でポンド円は、上値は抑えられているものの、２１５円台での底堅い推移を継続している。 エコノミストは、今週発表の１２－２月の英失業率は低下していたが、今後数カ月で急上昇する可能性が高いと指摘している。１２