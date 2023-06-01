◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。連続試合出塁記録は途切れたが、８戦ぶり６号に期待がかかる。前日２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦では「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続い