24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円高の5万9410円と急伸。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては269.77円高。出来高は6088枚となっている。 TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.12ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59410