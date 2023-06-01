日本高野連が24日に開催する理事会で、高校野球の全国大会（選抜、夏の甲子園、明治神宮大会）でのビデオ検証導入を議論する見通しとなった。承認されれば、今夏甲子園大会から採用される可能性がある。ただし、同連盟内には慎重に議論を進めるべきとの意見もあり、理事たちの意見を集約した上で判断するとみられる。同制度は審判員によって下された判定を映像で検証するもの。同連盟が昨年設置した「7イニング制等高校野