イラン紛争が終結すれば、開始前にドルを圧迫していたネガティブなファンダメンタルズが再び台頭する可能性が高いとの見方が出ている。ＦＲＢの独立性への脅威に関する懸念、米財政見通しの悪化、貿易の不確実性などが、引き続きドルの重荷となるという。 「紛争前のドルのファンダメンタルズは良好ではなく、紛争後も良好にはならないと考えている」と述べている。 ドルは２月下旬に中東紛争が始まった後に上昇。エネ