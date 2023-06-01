NY株式23日（NY時間12:15）（日本時間01:15） ダウ平均49406.76（-83.27-0.17%） ナスダック24583.37（-74.20-0.30%） CME日経平均先物59335（大証終比：+195+0.33%） 欧州株式23日GMT16:15 英FT100 10457.01（-19.45-0.19%） 独DAX 24155.45（-39.45-0.16%） 仏CAC40 8227.32（+70.89+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.802（+0.004） 10年債 4.297（-0.006） 30年債 4.8