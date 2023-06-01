アメリカのトランプ政権は、医療目的での活用の研究を進めるとして、大麻への規制を緩和しました。アメリカの司法省は24日、医療用の大麻について、鎮痛剤などと同じ「3類薬物」に分類を変更しました。これまではヘロインなどと並んで依存の危険性が高い「1類薬物」に分類されていましたが、規制を緩和することで、医療目的での大麻活用の研究を促進するとしています。トランプ大統領は去年12月、▼負傷した退役軍人や、▼進行性の