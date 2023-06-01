◇ナ・リーグドジャース0ー3ジャイアンツ（2026年4月22日サンフランシスコ）5回2死からベイリーに対する初球。外角低めに外れたボールが今季最速の100・6マイル（約161・9キロ）を計測した。100マイル（約160・9キロ）超え7球は今季最多で、昨年9月16日フィリーズ戦と並んで自身4番目。ドジャースの大谷は支配的な内容で6回を零封した。6回2死二、三塁の窮地では力を振り絞った。100・2マイル（約161・3キロ）の直球とス