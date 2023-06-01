◇インターリーグホワイトソックス7-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で5試合連続本塁打を放った。5戦連発はメジャー新人タイ、球団史上7人目の記録で、ドジャース・大谷が持つ日本選手最長記録に並んだ。さらに、24試合目での10号到達は球団＆日本選手最速。記録ずくめのアーチで歴史に名を刻んだ。