◇ナ・リーグカブス7ー2フィリーズ（2026年4月22日シカゴ）チームの勢いをさらに加速させる一発だった。カブス・鈴木が4―2の5回1死一塁で中堅左へ豪快な2号2ラン。4試合連発でシーズンを終えた昨年9月以来の2戦連発に「そんなにいい状態ではないけど、いいポイントで捉えればいい方向に打球が飛ぶ」とうなずいた。3年ぶりとなる破竹の8連勝に貢献。地区首位レッズに0.5差に迫った。「チームの流れに乗って、どんどん攻