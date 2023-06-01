◇ナ・リーグロッキーズ8ー3パドレス（2026年4月22日デンバー）ロッキーズ・菅野が円熟の投球術でパドレス打線を幻惑し、今季2勝目を挙げた。10日の前回対戦では6回4安打2失点と好投。ただ、同じ攻めはしない。スライダー、スイーパーを多投し、「僕の場合はいろんな球種がある。違った配球ができたと思う」と満足げにうなずいた。5回2/3を5安打1失点。回転軸がボールの進行方向に向く「ジャイロ」スライダーが特に有効