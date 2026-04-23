無添加石けんのパイオニアであるシャボン玉石けんは、イオン九州が展開する「九州ご当地 企業コラボグッズ」に参画する。お馴染みの「シャボンちゃん」をあしらったトートバッグ・ハンドタオル・キャップを、4月24日から九州内の「イオン」「イオンスタイル」で限定発売する。地域に根ざした企業同士の連携を通じて、無添加石けんの考え方やブランドの魅力を、より多くの人に知ってもらうことを目指している。なお、キャップは5月