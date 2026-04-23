ロッテは、4月27日に、発売から30年以上のロングセラー商品で、夏の定番「BIGスイカバー」を発売する。サクサクとしたチョコ種入りで、形もまるでスイカのような、見た目も食感も楽しいアイスバー。夏に人気のフルーツ「スイカ」をそのままアイスにしたかのような、オリジナリティあふれる唯一無二の楽しい商品を、この夏ぜひ試してみてほしいという。商品特長は、夏のフルーツの代表的存在「スイカ」の味わいが楽しめるアイスバー