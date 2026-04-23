アツギは、世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI（アツギ）」から、日本製の紳士肌着を発売する。高い技術力で、なめらかな肌触りの製品づくりに定評のある木村メリヤス工場で国内縫製した、贅沢でなめらかな着心地の肌着。同商品はアツギオンラインショップで、4月23日から数量限定で販売する。AZGIは、日本国内の高級レッグウェア市場のみならず、海外、特にアジア圏での展開を目指す世界戦略ラグジュアリーブランドとして、昨