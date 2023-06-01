UAE＝アラブ首長国連邦のアルファヒーム駐日大使は23日に都内で日本テレビとのインタビューに応じ、イランによるUAEへの攻撃を非難するとともに、日本へのエネルギーの安定供給に協力していく姿勢を示しました。UAE・アルファヒーム駐日大使「我々はイランに、領空・空軍基地はイランへの攻撃に一切使用されないことを伝えたが、初日から我々に対し不当な攻撃が行われた」アルファヒーム大使は、イランによるUAEへの攻撃を非難する