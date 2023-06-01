【アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ】 7月9日 発売予定 Ubisoftは、4月24日1時より「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」のワールドワイド発表ショーケースを配信した。 長らく噂だけが独り歩きをしていた「アサシン クリード ブラック フラッグ」のリメイク版だが、ついに「アサシン クリード ブラック フラッグ