ソフトバンクは２３日の西武戦（ベルーナ）に４―３で競り勝った。先発した大津亮介投手（２７）が７回１失点の快投で負けなしの自身３連勝。勝ち星はリーグトップタイに並んだ。緩急のコンビネーションがさえた。前回登板の楽天戦（１６日＝北九州）では７回無失点１１奪三振の快投。右腕はこの日も相手打線を手玉に取った。初回、いきなり２つの三振を奪うと、２回には味方の失策が契機となり一死三塁のピンチ。三振が欲しい