【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いコンビ・ハライチ（岩井勇気、澤部佑）がコンビでパーソナリティーを務める冠ラジオ番組「ハライチのターン！」（TBSラジオ／毎週木曜深夜24時〜）が、初イベントを開催することが決定。4月23日に放送された番組500回目放送にて発表された。【写真】ハライチ岩井の美人妻、前撮りでの晴れ着姿◆「ハライチのターン！」初イベント開催決定2016年10月に放送を開始した本番組が、10周年を記念して