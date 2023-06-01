日置市の国道3号で23日夜、酒酔い運転の疑いで無職の女（67）が逮捕されました。 日置警察署によりますと、日置市東市来町湯田の国道3号で23日午後6時すぎ「軽乗用車が車3台と衝突した」と110番通報がありました。 警察が駆けつけたところ、軽乗用車に乗っていた女から酒のにおいがして、ろれつが回らず正常に歩けなかったことなどから、酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕しました。 女は酒を飲んで正常な運転ができないおそれが