プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング」 「甘辛ジャガバター」 「炒めキャベツのオープンサンド」 の全3品。 生野菜や旬の野菜を使って。このシーズンにぴったりのみずみずしい献立です。【主菜】牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング 牛肉でボリュームアップしてメインのおかずに。玉ネギの辛味が気になる方は新玉ネギを使うと良いで