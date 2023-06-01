ボートレース住之江の「第６０回なにわ賞」が２３日に開幕した。西岡蒼志（２１＝香川）は初日１Ｒ、４コースから最内を差して２着。当地初出場ながらいきなり舟券に貢献した。「エンジン自体はいいと思います。足は平均的に良さそう。合ってなくても悪くないので、合わせられればまずまずの足になるんじゃないかと思います」と手応えをつかんでいる。２０２６年後期適用勝率は５・０７。前期の４・１５から着実にアップして