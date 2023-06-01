ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」が２４日に開幕する。前田将太（３８＝福岡）がエンジン抽選で引き当てたのは前節、松村敏が優出（２着）した２４号機。「スタートした感じは久田（敏之）選手だけ伸びていたけど、他とは一緒くらいだと思う。このまま一走してみてもいいかな。下がったら嫌だなと思っていたけど、とりあえず一安心」と前検としては及第点クリアの感触だった。当地は２０２４年６