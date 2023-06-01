ボートレース福岡の「日本モーターボート選手会長杯争奪戦」は２３日、４日間の予選が終了した。孫崎百世（３７＝滋賀）が４年ぶりの博多というブランクをはねのけて女子でただ一人の予選突破を果たした。２日目以降は３、１、３、１着。予選ラストのイン戦ではスリット後手に回ったが、強烈に伸び返して先マイ。差しもまくりも許さずに後続を一気に突き放した。「最初と比べたら、めっちゃ良くなっています。直線がいいし、回