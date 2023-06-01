22日に岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は、鎮圧には至っていません。住宅地に火の手が迫っている場所があり、消防などが厳重な警戒態勢をしいています。22日午後2時ごろ、大槌町の小鎚地区で山林火災が発生し、午後4時半ごろには町内の吉里吉里地区でも山林火災が発生しました。町によりますと、焼けた範囲は、2つの地区あわせて23日午後5時現在、およそ201ヘクタールに広がりました。午後1時ごろに避難指示の対象が拡大し