韓国コスメブランドエチュードから、これからの季節にぴったりな新感覚パウダーが登場。ジェル状テクスチャーで肌になじみながら、テカリや皮脂をしっかり抑える「セバムカットジェリーパウダー」は、軽やかな仕上がりが魅力です。湿気や暑さが気になる時期でも快適な肌をキープできる、ポーチに忍ばせたい優秀アイテム。メイクの仕上げやお直しに活躍する新定番をチェックしてみてくだ