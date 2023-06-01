こどもを性暴力から守るための新しい法律が、ことし12月25日に施行されます。施行まであと約8か月となり、こども家庭庁は、こどもと接する業務を行う人が受けるべき研修の教材などを公表し、施行に向けた準備を行うよう呼びかけました。ことし12月25日に施行される「こども性暴力防止法」は、学校や保育所などの設置者や認定を受けようとする塾やスポーツクラブなどの事業者に対して、こどもへの性暴力を防ぐ対策を義務づけるもの