ボートレース徳山の「すなっちスマイルカップ」は２３日、準優勝戦が行われた。上野真之介（３８＝佐賀）は準優１０Ｒ、２コースから差すも「すごく回ってなくて出足がなかった。波に弾かれた」とＢＳは鳥居塚孝博、柴田直哉と２番手争い。２Ｍは２艇を先に回して差すと、２周１Ｍで鳥居塚を逆転しての２着で優出を決めた。「優勝戦に入っても伸び負けはない。バランス取って調整を失敗しないように」と舟足もまずまずだ。