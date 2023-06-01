SNSのライブ配信を利用して知人男性に「スコップで埋めてやる」などと脅迫した疑いで鹿児島市に住む44歳の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは鹿児島市に住む自動車塗装工の男（44）です。 薩摩川内警察署によりますと男は今月20日午前10時半ごろ、自らのスマホでSNSのライブ配信機能を利用して「やりますよ。今日もスコップ常備してあります。埋めます」などと配信しながら、県内に住む40代の知人男性の自宅に車