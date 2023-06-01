【モデルプレス＝2026/04/24】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）が豪華芸能人と楽曲「SWEET STEP」をコラボレーションする動画に注目が集まっている。【写真】ふるっぱー妹分「意外な組み合わせで二度見した」コラボダンス◆SWEET STEADY、CANDY TUNEらとコラボ現在、TikTokを中心に話題となっているのが3月25日にリリースされた『SWEET STEP』。「ダンシンオドッテ バイラリンケラム ブジグレフショーキス