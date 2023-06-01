NY株式23日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均49497.43（+7.40+0.01%） ナスダック24629.71（-27.86-0.11%） CME日経平均先物59500（大証終比：+360+0.61%） 欧州株式23日GMT15:02 英FT100 10461.64（-14.82-0.14%） 独DAX 24188.06（-6.84-0.03%） 仏CAC40 8239.54（+83.11+1.02%） 米国債利回り 2年債 3.794（-0.004） 10年債 4.287（-0.016） 30年債 4.887