２３日午後１１時５３分ごろ、関東地方で震度２の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内では富士宮市、熱海市、伊豆市、東伊豆町で震度１の揺れを観測しました。震源地は千葉県北西部、震源の深さは７０キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは４．０と推定されています。