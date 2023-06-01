【Amazonセール：LAMY万年筆】 開催期間：4月24日0時～5月7日23時45分 「LAMY safari 万年筆」グリーン 【拡大画像へ】 Amazonで、ドイツのステーショナリーメーカーLAMYの正規輸入品万年筆がセール価格で販売されている。セール期間は4月24日0時から5月7日23時45分まで。 対象となっているのは、「LAMY safari 万年筆」と「LAM