俳優・中尾明慶がタレント・新山千春（４５）とＹｏｕＴｕｂｅでコラボ。新山夫妻の仲良し写真を撮影した。新山は２３年１１月、海外のマッチングアプリを通じて出会った１４歳年下の一般男性と再婚している。新山が２２日付のＳＮＳで「ＹｏｕＴｕｂｅコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵カメラ撮影してくださったのは中尾明慶さん」「フィルムのエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も現像してくださった優