ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」が２３日に開幕した。ベテランの山崎義明（５９＝埼玉）がまくりと逃げで初日唯一の連勝発進。好枠デーということもあって「枠が良かった」と控えめ。ただ、ピット内では「山崎さんとは足が違った」と舟足の良さに驚く声も出ていた。山崎自身も「前検から行き足がだいぶ良くなっている。前半の方が伸びていたかな。回り足系の後半は伸びは落ちたけど、出足は上向き」と好素性の３