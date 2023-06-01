２３日午後７時５分頃、千葉県市原市南国分寺台の市道交差点で、交通事故の実況見分にあたっていた市原署の男性警察官２人が軽貨物車にはねられた。２人は病院に搬送されたが、地域課の巡査部長（４６）が意識不明の重体、交通課の巡査部長（５５）も重傷という。同署は軽貨物車を運転していた同市桜台、自称建設業の男（６２）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕した。容疑を認めている。発