◇パ・リーグ日本ハム2−3楽天（2026年4月23日エスコン）「2番・左翼」で出場した日本ハムの西川遥輝外野手（33）が4回、移籍後初本塁打を放った4月4日オリックス戦以来の安打となる右中間フェンス直撃の三塁打を放つなど、3安打の活躍で「（試合に）出られない時に、いろいろな打ち方を試して練習していた頑張りがこうやって結果に繋がってくれたことは、良かった」と、振り返った。特に新庄監督は、6回第2打席で3番手