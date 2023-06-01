通信業界を中心に活躍するライター4人による「スマホ会議（仮）」。今回はMWC26 Barcelonaを踏まえ、シャオミやサムスン、アップルの新端末について話し合っていきます。 MWC26 Barcelonaで盛り上がった「経済圏」 佐藤 3月頭には、スペインで「MWC26 Barcelona」が開催されました。 佐藤 石川氏 面白かったのが、楽天の三木谷さんの基調講演と、KDDIの秋山さんの話に通じるものがあって、世